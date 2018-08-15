جامعة بنى سويف تدخل تصنيف شنغهاى العالمى لتميزها فى البحث العلمى

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن دخول الجامعة تصنيف شنغهاى للعام الحالى 2018 والذى يعتبر التصنيف الأهم والأقدم على المستوى العالمى للجامعات، حيث يعتمد على معايير يمكن قياسها ويحصل على معظمها من طرف ثالث موثوق به، وينشر سنويا فى أغسطس.

وأوضح منصور حسن فى بيان له اليوم أنه يولى اهتماما خاصا لحركة تصنيف الجامعة ويشرف بنفسه على فرق العمل التى تقوم بجمع البيانات عن الجامعة وإدخالها إلى مواقع التصنيف، لافتًا أن وحدة تطوير البحث العلمى ومكتب التصنيف الدولى بالجامعة لا يدخرا جهدا فى سبيل تقديم التوصيات لرفع تصنيف الجامعة والتى تعممها الجامعة وتأخذها فى الاعتبار مما يعزز السمعة الأكاديمية للجامعة ويرفع تصنيفها.

يذكر إنه طبقا لهذا التصنيف لم يتم نشر ترتيب لأى جامعة مصرية غير جامعة القاهرة ضمن أول 500 جامعة وذلك فى عامى 2006 و2007، ومنذ عام 2011 وحتى 2018 تحافظ جامعة القاهرة على وجودها فى هذا التصنيف، وفى اغسطس 2018 نشر هذا المصنف ترتيب اول 1000 جامعة عالمية، فدخلت 4 جامعات مصرية حكومية ضمن هذه القائمة وهم: جامعة الإسكندرية (من 601 إلى 700) وجامعة عين شمس (من 701 إلى 800) ثم جامعة المنصورة (من 801 إلى 900) وجامعة بنى سويف (من 901 إلى 1000). ويذكر أنه لا يوجد أى جامعة خاصة بمصر لها ترتيب لدى هذا المصنف.