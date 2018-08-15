توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير المناطق الصناعية فى قنا

قنا – هند المغربى

وقع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ثلاث إتفاقيات مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المناطق الصناعية وخلق مناخ جاذب للاستثمار بها.

ولفت اللواء عبد الحميد الهجان، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (قنا، سوهاج) الممول جزئيا من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية، بقيمة 457 مليون دولار.

وأضاف الهجان، أنه وقع مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الاتفاقية الأولى "اتفاقية شراكة" بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة قنا، بهدف التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وبين المحافظة لتنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، طوال فترة تنفيذ البرنامج المقرر إنتهائها عام 2021 م.



محافظ قنا يوقع اتفاقيات مع وزير التنمية المحلية والتخطيط



محافظ قنا يوقع اتفاقيات مع وزير التنمية المحلية والتخطيط



محافظ قنا يوقع اتفاقيات مع وزير التنمية المحلية والتخطيط



محافظ قنا يوقع اتفاقيات مع وزير التنمية المحلية والتخطيط