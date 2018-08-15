توقف حركة السكة الحديد بسوهاج بسبب حريق بجرار قطار نتيجة ماس كهربائى

سوهاج محمود مقبول - مريم بدر الدين

توقفت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، عقب حدوث حريق بجرار قطار ركاب "817 أسيوط سوهاج" فور وصوله محطة سكك حديد جزيرة شندويل نتيجة حدوث ماس كهربائى، كما أشارت التحريات الأولية، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجار إرسال الإمداد لتحريك القطار وأعادة حركة السير.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة السكة الحديد، يفيد بانبعاث بعض الأدخنة بجرار قطار ركاب بين المحافظات فور وصوله محطة سكك حديد جزيرة شندويل، وتم التعامل معه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ العميد عبدالحميد حنفى عبد الحميد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخمادة ومنعه من الوصول إلى باقى عربات القطار ولم تحدث ثمة إصابات بين الركاب.

وأشارت التحريات، أن القطار يحمل رقم 817 ركاب والقادم من أسيوط في إتجاه سوهاج، وحدث ماس كهربائى بالجرار تسبب فى نشوب الحريق، وانبعاثات للأدخنة وتمت السيطرة، وتم إخطار هندسة السكة الحديد للتعامل مع الموقف عليه جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.