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توقف الرحلات فى مطار أمستردام الرئيسى بسبب مشكلة فى أنظمة المراقبة الجوية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:51 م
توقف الرحلات فى مطار أمستردام الرئيسى بسبب مشكلة فى أنظمة المراقبة الجوية مطار - أرشيفية
أمستردام /أ ش أ/ - رويترز
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أعلنت سلطات مطار سخيبول الدولى (مطار العاصمة الهولندية أمستردام الرئيسى)، اليوم الأربعاء، تعليق جميع رحلات الوصول والمغادرة بسبب مشكلة أصابت أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وأن أجهزة المراقبة تجرى التحقيق فى الواقعة.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) نشرت بيانا جاء فيه: "فى الوقت الحالي، لا توجد حركة رحلات قادمة أو مغادرة فى المطار.. وتحقق أجهزة مراقبة الحركة الجوية فى المسألة".

من جانبها، أوضحت وكالة أنباء (إيه أن بي) الهولندية أن الواقعة نتجت عن مشكلة أصابت أنظمة مراقبة الحركة الجوية، ونقلت عن مصادر فى المطار ومراقبة الحركة الجوية قولها: "إن المشكلة بدأت بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى.

وأعلنت سلطات المطار لاحقا استئناف حركة الرحلات المغادرة بوتيرة بطيئة.

 


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