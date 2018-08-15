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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:53 م
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تنفيذ 3023 حكما قضائيا وتحصيل 125ألف جنيه غرامات بالغربية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:48 م
تنفيذ 3023 حكما قضائيا وتحصيل 125ألف جنيه غرامات بالغربية حمله امنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3023 هاربا من أحكام منهم 2023 حكما فى غرامات، 947حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، 52 حكما فى مخالفات، وحكم فى جناية، وتحصيل 125ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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