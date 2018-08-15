"تموين الشرقية" تحرر 2503 مخالفات متنوعة وتتحفظ على كمية من السلع المدعمة

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، عن تحرير 2503 محاضر متنوعة فى حملات مكبرة شنتها خلال الفترة الماضية، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، منها تحرير 1749 محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 754 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمى ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقيى، فى تصريح صحفى، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط طن دقيق مدعم و250 كيلو دقيق أرز، و20 صفيحة جبن أبيض و2678 كيلو لحوم منتهى الصلاحية، و7 أطباق جبنة رومى، 713 كرتونة ملح طعام جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما أشارت عبد الرحمن، إلى أنه تم ضبط 3 أطنان مواد بترولية مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء و3 أطنان أسمنت و2 كرتونة مبيدات حشرية و300 لتر مواد بترولية و1400 كيلو علف دواجن و15 شيكارة علف و17 علبة سجائر و3340 زجاجة بلاستيك لإعادة استخدامها مرة أخرى و500 سرنجة و41 صنف أدوية منتهية الصلاحية.