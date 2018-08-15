تفاصيل افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية الصناعية ببنى سويف

كتب زكي القاضى

استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالصناعات الوطنية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء .

وأشار اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال كلمته إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فى مايو 2016 بتنفيذ مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت بمحافظة بنى سويف وذلك لتوافر كافة عوامل ومدخلات الإنتاج اللازمة بما يتمشى مع متطلبات خطط التنمية الشاملة للدولة، ودعم مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية .

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التى أقامت صناعة الأسمنت على أرضها منذ أكثر من مائة عام، حيث أقيم أول مصنع بمنطقة المعصرة بحلوان فى 1911 وفى عام 1927 تأسست شركة بورتلاند طرة وفى عام 1929 تأسست شركة أسمنت حلوان وتوالى تأسيس الشركات المصرية لتصنيع الأسمنت ليصل عدد المصانع إلى حوالى 23 مصنعا يساهم القطاع الخاص فيها بنحو 80% من الإنتاج المحلى ويساهم القطاع العام وقطاع الأعمال بنحو 20% منها، موضحا أنه خلال العشر سنوات الماضية لم يسجل حجم الإنتاج الفعلى من الأسمنت تطورا مناسباً يتمشى مع متطلبات الاستهلاك المحلى، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلى عام 2013 حوالى 50.8 مليون طن حتى وصل عام 2017م إلى 54.9 مليون طن طبقاً لبيانات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن توافر مواد البناء والتشييد وأهمها الأسمنت بأنواعه المختلفة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وعلى مدار العام يعتبر من أهم التحديات التى تواجه خطط تنفيذ مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية حالياً ومستقبلاً ويتبين ذلك عند تقدير حجم الاستهلاك المحلى المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة باستخدام مؤشر لمعدل نمو الاستهلاك ومؤشر لمعدل نمو البناء والتشييد عند متوسط قدره 10% فقط، حيث سيبلغ حجم الاستهلاك عام 2022 إلى 86 مليون طن .

واستعرض مدير عام الجهاز إمكانيات مجمع الأسمنت ببنى سويف الذى تم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع ويضم ثلاثة مصانع بإجمالى 6 خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، كما يشمل منظومة متكاملة من الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية الخاصة بمراحل الإنتاج بدءاً من استخراج الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر، بالإضافة إلى مجموعة الكسارات والسيور الناقلة والطواحين الرئيسية للمواد الخام والصوامع والأفران الابتدائية الدوارة والمبردات للحصول على خام الكلينكر لتنتهى عملية التصنيع بطحن الكلينكر والتخزين في الصوامع الرئيسية التى تحقق طاقة تخزينية تصل إلى 360 ألف طن لمواجهة المواقف الطارئة ليتم بعد ذلك تعبئتها من خلال 24 خط تعبئة، كما يضم المجمع 3 غرف للتحكم المركزى ومراقبة التشغيل والجودة بواقع غرفة لكل مصنع، ويشمل المجمع منطقة إدارية تضم المكاتب الفنية والإدارية و14 عمارة سكنية للعاملين تتسع لنحو 1600 فرد كما يضم المنطقة الترفيهية التى تشمل أماكن للأنشطة الرياضية المختلفة ومساحات خضراء، وقد تم تنفيذ المجمع وفقا لأحدث التقنيات العلمية التى تحقق كافة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة والمتعارف عليها دولياً، وساهم المجمع فى توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى وقد تم انتقاء أغلبهم من مواطنى محافظات شمال الصعيد للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، كذلك توفير أكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة .

وأوضح مدير عام الجهاز أنه تم الانتهاء من إنشاء الخطين رقم 3 و 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون طن سنوياً، حيث أتاح هذا التطوير مزيداً من فرص العمل لأبناء سيناء الغالية وبهذه المشروعات العملاقة في كل من بني سويف والعريش فقد تم إضافة 15.3 مليون طن سنويا للطاقات الإنتاجية في مصر من الأسمنت ليرتفع حجم الإنتاج المحلى الفعلي من نحو 55 مليون طن إلى نحو 70 مليون طن سنوياً .

كما أشار اللواء مصطفى أمين إلى أنه تحقيقاً للإستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية ودعماً لمشروعات الإسكان والتعمير وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب فقد تم إنشاء مجمع الرخام والجرانيت ، لتعظيم الاستفادة من المخزون الطبيعي للرخام والجرانيت ، والذي تزخر به الصحارى المصرية وتتسابق العديد من الشركات العالمية المتخصصة في إستيراده من مصر لإجراء العمليات التشغيلية عليه ، وإعادة تصديره للأسواق العالمية .

منوهاً إلى أن ما يتم تصديره من مصر في صورته الخام الأولية نحو 68% مما يتم إستخراجه من أراضيها مما أضاع على مصر العدد من فرص تعظيم العائد ، على الرغم أن مصر تحتل المركز السابع عالمياً بحجم ما يستخرج منها من خام الرخام والجرانيت الذى يتميز بجمال الشكل وتعدد الألوان والمقاومة الشديدة للعوامل الطبيعية وتميز الخواص المغناطيسية وحجم وشكل حبيبات الخام .

وقد تم إنشاء مجمع الرخام والجرانيت ببني سويف على مساحة 200 ألف متر مربع ويشتمل على خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت بالإضافة إلى مصنع للتشغيلات الفنية ، ومنطقة إدارية تضم مناطق القيادة والسيطرة ، ومكاتب فنية وإدارية وقاعات التدريب والمؤتمرات ، وثلاث عمارات سكنية للعاملين تتسع لـ780 فرد بالإضافة الى مناطق ترفيهية وملاعب ومسطحات خضراء وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع المجمع 3.6 مليون متر مسطح من الرخام والجرانيت سنوياً وقد أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات والمستويات التأهيل العلمي و2000 فرصة عمل غير مباشرة .

وأشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم حالياً بإنشاء خمسة مجمعات صناعية للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء والعين السحنة ورأس سدر والمنيا وأسوان ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذهم على التوالي خلال أشهر يناير وفبراير وأبريل ويوليو 2019 .

وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتعاون مع العديد من أجهزة الدولة والقطاع العام في دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي والداجني بالتعاون مع وزارة الزراعة كذلك توفير السلع الأساسية وتوزيعها بالتعاون مع وزارة التموين وتوفير ألبان الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة .

كما ساهم الجهاز بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بني سويف دعماً لصناعة الحديد بأنواعه المختلفة في مصر حيث تبين أن معدلات الإستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسراً حول حجم الإنتاج المحلى الفعلي منه وعند متوسط 8 مليون طن سنوياً في الأربع سنوات الأخيرة ، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد في أغلب ما يتم إنشاءه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالي التكلفة مما أدى إلى أرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب خلال الأربع سنوات الأخيرة .

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية يتم تنفيذ إجراءات طرح نسبة من أسهم الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف ونسبة من أسهم مجموعة حديد المصريين للإكتتاب فيها من خلال البورصة المصرية للمصريين وفى نهاية الكلمة وجه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشكر لأجهزة الدولة التى تعاونت لتنفيذ تلك الإنجازات من أجل الوطن كذلك الشركات الوطنية المصرية وشركة ( CDI) الصينية ، وشركة Pedrini الإيطالية ، على تعاونهم المثمر والبناء مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وادارة المشروعات الكبرى في تنفيذ هذه المشروعات وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس السيسي إشارة إفتتاح الخطيين رقم 3 و4 بمجمع العريش للأسمنت .

وشاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً بعنوان " ملحمة وطنية بسواعد مصرية " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إنشاء مجمع الأسمنت ببني سويف الذى بدأ فى مايو 2016 بمشاركة 20 شركة وطنية وأجنبية ويضم ثلاثة مصانع كبرى كل مصنع يحتوى على خطين بإجمالي 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد 12 مليون طن أسمنت سنويا واكثر من 27 ألف طن يومياً ويساعد فى توفير اكثر من عشرة الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة معظمها لأبناء الصعيد ، كما نجح المجمع في الحصول على شهادة الأيزو 9001 وشهادة الجودة .

كما يضم مجمع مصانع الرخام والجرانيت خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت على مساحة 200 ألف متر مربع وتم انشاؤه بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية وشركة ( Pedrini ) الإيطالية المتخصصة في إنشاء خطوط إنتاج وتقطيع معالجة الجرانيت .

وقام الرئيس بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإفتتاح مجمع الأسمنت وإستمع إلى شرح تفصيلى على ماكيت المشروع من اللواء اح عصام الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة تضمن المكونات الرئيسية للمشروع موضحاً أن أعمال الإنشاء إشترك فيها أكثر من 10 الآف عامل ومهندس كعمالة مباشرة وحوالى 7 الآف عامل ومهندس كعمالة غير مباشرة ، كما قام بجولة تفقدية لمصنع الاسمنت وغرف التحكم فى كافة مراحل الإنتاج، قام الرئيس السيسى يرافقه عدد من كبار رجال الدولة وعدد من أبناء محافظة بنى سويف بافتتاح مجمع الرخام والجرانيت وتفقد مراحل الإنتاج ومناطق التخزين والتعبئة والتوزيع داخل المجمع واستمع الى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة العريش للأسمنت تضمن إمكانيات المجمع وطاقته الإنتاجية الضخمة بالإضافة إلى تفقد مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين .

حضر الافتتاحات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمحافظين والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الجامعات وشباب الخريجين.