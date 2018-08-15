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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:36 م
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تعليق الدراسة بالعاصمة السودانية جراء الأمطار الغزيرة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:13 م
تعليق الدراسة بالعاصمة السودانية جراء الأمطار الغزيرة فيضانات
أ ش أ
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أصدر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالسودان الدكتور فرح مصطفى، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس ولاية الخرطوم الحكومية والخاصة والتعليم قبل المدرسى،  اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة ضربت العاصمة.

وأوضح مصطفى، أن الدراسة ستستأنف عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت العاصمة الخرطوم صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة بلغت حد السيول، واستمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وغمرت المياه شوارعها، كما انقطع التيار الكهربائى عن معظم الأحياء لفترات متفاوتة.


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