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تعرف على مشروع إقامة محطة شمسية جديدة بكوم أمبو بتكلفة 221 مليون دولار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:30 ص
تعرف على مشروع إقامة محطة شمسية جديدة بكوم أمبو بتكلفة 221 مليون دولار محطة طاقة شمسية - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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تعتبر محافظة أسوان من المحافظات الواعدة فى مجال توليد الطاقة الشمسية، فبعد بدء تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم على أرض قرية بنبان، والتى تولد طاقة بحجم يعادل 90% من إنتاج السد العالى، تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تنفيذ محطة جديدة بقرية فارس بمركز كوم أمبو.

 

ويستعرض "اليوم السابع" أهم ملامح المشروع فى السطور التالية:

 

1. تقام محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالهيئة على مساحة 13 كيلو مترًا.

2. تبلغ تكلفة محطة فارس إلى 221 مليون دولار.

3. تبلغ الطاقة المولد من المحطة 276 ميجا وات، وينقسم المشروع إلى إقامة محطة أولى تابعة لهيئة الطاقة المتجددة بقوة 76 ميجا وات، وسيتم طرح محطة أخرى للمستثمرين بقوة 200 ميجا وات.

4. تم تنفيذ محطة محولات جديدة بقوة 66 كيلو فولت لربط المحطة بالشبكة الموحدة.

5. تبلغ تكلفة محطة المحولات نحو 150 مليون جنيه وتقام على مساحة 2 فدان.

6. التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالهيئة فى أبريل من العام المقبل.

.7 تم اختيار موقع المشروع بناء على دراسات أثبتت تميز القرية من حيث سطوع الإشعاع الشمسى على أرضها طوال العام، وهو ما يجعلها بيئة مناسبة للمشروع.


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