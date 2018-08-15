تحرير 46 محضر تموينى مخالف خلال حملة تفتيشية بالمنيا

فريق المحافظات

حررت مديرية التموين بالمنيا، 46 محضر تموينى مخالف خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري على المخابز البلدية والأسواق ومحطات البنزين بهدف ضبط الأسعار ، ومتابعة المعروض من سلع بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية .

وقال محمود يوسف وكيل الوزارة التموين بالمنيا ، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16محضر للمخابز البلدية ما بين" نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم وجود ميزان حساس " ، بالإضافة إلى تحرير 30 محضر في مجال الأسواق ما بين " عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار ـ مزاولة مهنة بدون ترخيص ـ سلع مجهولة المصدر "، لافتاً إلى انه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم .