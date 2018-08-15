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تحرير 2475 مخالفة مرورية وضبط 1076 متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:09 ص
تحرير 2475 مخالفة مرورية وضبط 1076 متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل -ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 1076 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .
 
كما تم تحرير 2475 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، وبدون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 606 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
كما نفذت مديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
 
وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، عن ضبط "م ع ال 46 سنة" صاحب ثلاجة السمانى لحفظ المواد الغذائية كائنة بقرية دنشال مركز دمنهور لقيامه بإدارة الثلاجة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وحيازته وتخزينه جبنه رومى وفسدق مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته كمية 600ر2 طن جبنه رومى، و 30 كيلو فسدق. 
 
كما تم ضبط "م ال ي 41 سنة" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة بدر لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 400 كيلو أسمدة زراعية مدعمة ، وتم ضبط "ب ع ع 42 سنة" صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بحيازة وعرضه للبيع خل مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته على عدد 600 زجاجة خل. 
 
كما تم ضبط 28 قضية متنوعة، منها عـدم الإعلان عن الأسعار، غش تجاري، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمة، بيع بأزيد من السعر المقرر.
 
 

 


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