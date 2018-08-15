video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1526 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بكفر الشيخ

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:28 م
تحرير 1526 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بكفر الشيخ حملة مرورية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية مكثفة تحت إشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، حكمدار المديرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، وذلك فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 1526 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط 24 مركبة بدون لوحات معدنية، عبارة عن 6 دراجات نارية و14 توك توك و4 سيارات، و28 مخالفة للدراجات النارية، و43 الانتظار الخاطئ، و59 سير بدون تراخيص عبارة عن 35 بدون قيادة و24 بدون تسير، و1361 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصا على أمن وسلامة المواطن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقطاعات الخدمية

حمله مروريه

دراجات نارية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كفر الشيخ




لا تفوتك
الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة