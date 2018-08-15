تحرير 1526 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية مكثفة تحت إشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن، حكمدار المديرية، تنفيذا لتوجيهات اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، وذلك فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 1526 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط 24 مركبة بدون لوحات معدنية، عبارة عن 6 دراجات نارية و14 توك توك و4 سيارات، و28 مخالفة للدراجات النارية، و43 الانتظار الخاطئ، و59 سير بدون تراخيص عبارة عن 35 بدون قيادة و24 بدون تسير، و1361 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصا على أمن وسلامة المواطن.