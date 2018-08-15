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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:53 م
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تحرير 1523 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:43 م
تحرير 1523 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1523 مخالفة مرورية متنوعة و شملت465 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و75 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و73 مخالفة انتظار خاطئ

وقامت الحملة بحجز22 سيارة و165 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو55  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 45 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 47  رخصة لمخالفة البيئة و 111 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 43رخصة لمخالفة خط السير و37 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و24 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 72 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 17مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و23 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان

وعثرت الحملة المرورية على  12سيارة متروكة و58 مخالفة إزالة فاميه وتحرير27 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و36 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير28 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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