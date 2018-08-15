تحرير 15 محضر تموين خلال حملات بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تحرير 15 محضرا لحملات مديرية التموين بمركز المطرية.

جاءت تصريحات المحافظ، عقب اطلاعه علي التقرير المقدم من إبراهيم ابو الفتوح، وكيل وزارة التموين، بشأن نتائج حملات إدارة الرقابة التموينية في التصدي لكافة صور الغش التجاري في جميع المجالات والعمل على ضبط أي حالات تلاعب وضبط الأسواق.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن جهود الحملات المكثفة بدائرة المحافظة أسفرت عن ضبط العديد من القضايا شملت "غش تجاري، بيع بأزيد من السعر، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود ترخيص، عدم وجود شهادة صحية".

ووجه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية، وتكثيف الرقابة على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز والالتزام التام بالتسعيرة المحددة للجمهور والتصدي للمخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.