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تحرير 111 مخالفة وإعدام 250 لحوم و أغذية فاسدة فى حملة بالشرقية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:11 م
تحرير 111 مخالفة وإعدام 250 لحوم و أغذية فاسدة فى حملة بالشرقية جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى
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نفذت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف أحمد خطاب والدكتور أيمن نبيل، مدير إدارة مراقبة الأغذية، حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة على المجازر ومحلات اللحوم والجزارة بالمحافظة أسفرت عن تحرير 111 محضر وإعدام 250 كيلو لحوم وأغذية فاسدة.

 

وحررت الحملة بإدارة الصالحية 7 محاضر، وسحب 29 عينة أغذية منها 17 عينة من اللحوم، كما تم إعدام 70 كجم أغذية منها 20 كجم من اللحوم للتغير فى خواصها الطبيعية، 20 لتر مشروبات غازية، والتوصية بغلق 3 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص .

 

قامت حملة القرين بسحب 6 عينات لحوم مجمدة وتم تحرير 3 محاضر وغلق 2 منشأة لعدم وجود ترخيص ونقص الإشتراطات الصحية، حملة مشتول السوق بسحب 9 عينات أغذيه منها 6 عينات لحوم مجمدة ومنتجات لحوم وتم تحرير 5 محاضر، وتم إعدام 50 كجم أغذية لحوم وكبدة وأسماك للتغير فى خواصها الطبيعية.

 

وتم إخطار مجلس المدينة بغلق منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، ومنشأة آخر ى بدون ترخيص، و مراقبة الأغذية بالعاشر من رمضان بتحرير 8 محاضر، وسحب 2 عينة، وإعدام 45 كجم أغذية منها 5 كجم لحوم .

 

كما قامت حملة مكبرة على مركز ومدينة ههيا وأبو كبير وفاقوس والحسينية وأولاد صقر وكفر صقر وتم سحب 149 عينة لحوم وتم تحرير 88 محضر جنحه صحية، وإعدام 129.5 كجم لحوم ومواد غذائية مختلفة.

 


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