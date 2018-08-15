تجديد حبس مشتبه به بعد واقعة البرلمان البريطاني بتهمة الشروع فى القتل

رويترز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها جددت حبس رجل يبلغ من العمر 29 عاما جرى اعتقاله للاشتباه فى قيامه بعمل إرهابى خارج البرلمان، وتجدد حبس المشتبه به بتهمة الشروع فى القتل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل فى بادئ الأمر للاشتباه فى قيامه بعمل إرهابى عندما صدم عمدا بسيارته مشاة وراكبى دراجات قبل أن يصطدم بحاجز خارج مقر البرلمان صباح أمس الثلاثاء.

وأكدت الشرطة، أن الرجل بريطانى من أصل سودانى، ويدعى صالح خاطر، مشيرين إلى أنهم واثقون من معرفة هوية المعتقل، مؤكدين على أن من أولويات فريق التحقيق مازالت هى معرفة الدافع وراء هذه الواقعة.