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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:34 م
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تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة بالنصب على المواطنين لـ29 أغسطس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:35 م
تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة بالنصب على المواطنين لـ29 أغسطس محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، محاكمة مستريح القاهرة الجديدة لاتهامه بالنصب علي المواطنين لجلسة 29 أغسطس للأطلاع وتقديم المستندات.
 
وكانت قد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تجديد حبس "شادي .هـ " المعروف إعلاميًا بـ مستريح القاهرة الجديدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.
 
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادي .هـ " صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية في مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستارا للنصب والاحتيال علي المواطنين.
 
ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال.
 
 

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