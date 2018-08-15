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انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر "شباب الأحزاب" بشرم الشيخ

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:05 م
انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر "شباب الأحزاب" بشرم الشيخ مؤتمر "شباب الأحزاب" بشرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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انطلقت فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر شباب الأحزاب والقوى السياسية، اليوم، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ والذى يستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل.

وتقام الفاعليات تحت عنوان "مصر بلد الأمن والأمان" بمشاركة عدد من نواب البرلمان السابقين والحاليين وأكثر من 400 شاب وفتاة، منهم 300 من المحافظات الأخرى إضافة إلى 100 شاب من محافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب المصرية والقيادات السياسية والشعبية.

 وبدأت أولى جلسات اليوم الثانى للمؤتمر بعنوان "تنمية الحياة السياسية والمجالس الشعبية المحلية والأحزاب"، على أن يكون عنوان الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتُقام الجلسة الثالثة والأخيرة اليوم بعنوان " تأثير القوى الناعمة على تشكيل وعى الشباب". يأتي المؤتمر لاستعراض رؤية شباب الأحزاب وتقديم أفكارهم فيما يتعلق بالشأن السياسي وإرسال التوصيات للجهات المختصة من أجل مناقشتها والتشاور بشأنها فور الانتهاء منها.

 وشهد اليوم الأول للمؤتمر أمس فيلم تسجيلى يحكى ويعدد حجم الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، والتى تفوق حجم الإنجازات والمشروعات التى شهدتها مصر خلال ثلاثة عقود مضت، حيث بث الفيلم التسجيلى، العديد من المشروعات الكبرى والقومية، ومنها، المشروع القومى للكهرباء، ومشروعات الثروة المعدنية والبترول، والطرق والكبارى، والسكك الحديدية، والملاحة البحرية والطيران، ومشروعات القضاء على المناطق العشوائية، ومشروعات الإسكان، والزراعة.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب الدستور الحر، ومنسق التحالف السياسى المصرى، إن المؤتمر يهدف إلى دعم مؤسسات الدولة وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندة القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى حربهما ضد الإرهاب وإرسال رسالة للعالم بان مصر بلد الأمن والآمان علاوة على دعم السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن إلى أن الشباب أكدوا للعالم أن الأحزاب السياسية المصرية ليست كرتونية .

 


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