اليوم.. تجارة سوهاج تستقبل امتحانات المتقدمين لوظائف شركة المياه

سوهاج - محمود مقبول

تستقبل كلية التجارة بجامعة سوهاج، امتحانات المتقدمين لوظائف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018 بمقر الكلية بمدينة سوهاج الجديدة، صرح بذلك دكتور احمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الخدمة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة والمساهمة في دعم التواصل بالبيئة المحيطة .

وأشار الدكتور احمد عزيز الي أن الامتحان يأتي طبقاً لبروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلي أن عدد الممتحنين بلغ ما يقرب من 6 ألاف متقدم من مراكز المحافظة المختلفة، علي أن يكون الامتحان علي 3 فترات بكل فترة ما يقرب من 2000 ممتحن .

وأوضح دكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية أن الفترة الأولي من الساعة 10 : 11 صباحاً، اما الثانية من :12:30 إلي 1:30 ظهراً ، أما الفترة الأخيرة فتبدأ من 3 : 4 عصراً، مبيناً أن الامتحان سوف يكون تحريري و علي شكل أسئلة يضمن عدالة التصحيح لكافة المتقدمين .

وأكد عميد الكلية أنه سوف يتاح التظلم من نتيجة الامتحان ويتاح أيضاً الاطلاعشركة مياه الشرب والصرف الصحى

علي نموذج الإجابة حتي يري كل متقدم إجابته بنفسه في إطار كامل من الشفافية والوضوح، كما أنه من المقرر أن تظهر النتيجة بعد أسبوع من تاريخ الامتحان علي أن يتم تسليمها للشركة