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"اليوم السابع" تستعرض خطة الدولة لبناء أكبر مجمعات صناعية بالشرق الأوسط فى عدد الغد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:24 م
"اليوم السابع" تستعرض خطة الدولة لبناء أكبر مجمعات صناعية بالشرق الأوسط فى عدد الغد عدد اليوم السابع
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تستعرض اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل مهمة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الدولة تبنى أكبر مجمعات صناعية بالشرق الأوسط لإحداث توازن بالسوق"، وفيه: إنجاز تاريخى على أرض لؤلؤة الصعيد.. الرئيس يفتتح مجمعاً للأسمنت والرخام والجرانيت ويتفقد مصنع «حديد المصريين » ببنى سويف.. ويعلن إنشاء 10 محاور ومشروع زراعى بالجنوب.. السيسى: الإصلاح مسار صعب يجب أن نتعاون لإنجاحه.. الدعم 334 مليار جنيه ومقدرش ألغيه..  والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد الورقى.
 
وداخل العدد

ـ مدبولى فى اجتماع لجنة «التأمين الصحى »: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس

 
ـ وزيرة الصحة: تجهيز 709 وحدات صحية فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومستشفى نموذجى فى كل منها
 

ـ رئيس بعثة الحج يعلن تفويج 64174 حاجاً لمكة المكرمة والمدينة المنورة

 
ـ ماء زمزم والورود فى استقبال أسر شهداء الشرطة
 

ـ «الأرصاد » تنصح الحجاج بغطاء الرأس لتجنب ارتفاع الحرارة

 
ـ اليوم.. بدء العمل بمركز خدمات المستثمرين
 

 


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