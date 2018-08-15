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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:45 ص
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الولايات المتحدة: الصحفى الأمريكى المحتجز بسوريا لا يزال على قيد الحياة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:15 ص
الولايات المتحدة: الصحفى الأمريكى المحتجز بسوريا لا يزال على قيد الحياة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أعربت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء، عن اعتقادها بأن الصحفى الأمريكى المفقود أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة، بعد مرور 6 أعوام على اختفائه فى سوريا حيث يعتقد أنه محتجز هناك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى الذكرى السنوية السادسة لاختفائه فى ظروف غامضة "نعتقد أنه على قيد الحياة".

وأضافت "ما زلنا نشعر بقلق عميق حول حالته، ونعمل بجهد من أجل اعادة أوستن تايس إلى الوطن".

ولم تعط ناورت أى تفاصيل حول كيفية وصول الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج أو عن مكان احتجازه والجهة التى تحتجزه.

وعمل تايس كمصور حر لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية مثل "وكالة الصحافة الفرنسية" و"ماكلاتشى نيوز" و"الواشنطن بوست" و"سى بى اس" وغيرها قبل احتجازه عند نقطة تفتيش قرب دمشق فى 14 أغسطس 2012.

وظهر الجندى السابق فى مشاة البحرية الأميركية معصوب العينين بين مجموعة من المسلحين غير المعروفين فى تسجيل فيديو بث لاحقا.

ومنذ ذلك الوقت لم ترشح أى معلومات رسمية حول ما إذا كان حيا أم لا.

وفى وقت سابق هذا العام أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص جائزة قدرها مليون دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد فى كشف مصيره.

وقال والداه لصحيفة "واشنطن بوست" أنهما يأملان بأن تفتح إدارة ترامب مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية لتأمين إطلاق سراحه.

وقالت والدته ديبرا تايس "نحن حقا نؤمن أن هذه الإدارة لديها التزام أكبر بإعادة الناس إلى الوطن".

ومع انقطاع العلاقات الأمريكية السورية، رفضت ناورت الإجابة بشكل مباشر حول ما إذا كانت محادثات مباشرة مع دمشق حول تايس ممكنة.

وقالت "أستطيع أن أوكد لكم اننا نبذل كل ما بوسعنا لمحاولة اعادته الى الوطن".


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