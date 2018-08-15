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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:23 م
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الموافقة على 11 مشروعا استثماريا جديدا بالبحيرة بتكلفة 300 مليون جنيه

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:27 م
الموافقة على 11 مشروعا استثماريا جديدا بالبحيرة بتكلفة 300 مليون جنيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة - جمال ابو الفضل
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وافقت منذ قليل اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على إقامة 11 مشروعا استثماريا بلغت تكاليفها الاستثمارية 300 مليون جنيه توفر 150 فرصة عمل.

 

وشددت عبده، على ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين فى إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، مؤكدة على ضرورة قيام الوحدات المحلية بسرعة إنهاء تراخيص كافة المشروعات الاستثمارية التى حصلت على الموافقات من خلال اللجنة العليا للاستثمار وتحميلهم المسئولية كاملة عن عدم إصدار التراخيص اللازمة خلال مهلة شهر.

 

ووجهت محافظ البحيرة، بالسير فى إجراءات الحصول على الموافقات لقطعة أرض بمركز إدكو على مساحة 5 أفدنة لإقامة مشروع تعبئة وتغليف وحفظ البلح الطازج، حيث أن المشروع سيقوم باستيعاب إنتاج البلح بالمحافظة الذى يقدر بـ167 مليون طن وطرحها من خلال الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك المساحة.                    


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