المشير حفتر يدعو للإبقاء على حالة التأهب القصوى فى منطقة الهلال النفطى

كتب : أحمد جمعة

طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى فى منطقة الهلال النفطى، ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع فى الرجمة بآمر (قائد) منطقة الخليج العسكرية وقادة الوحدات العسكرية المنتشرة على طول تلك المنطقة، للإطلاع على انتصارات القوات المسلحة الليبية فى دحر جيوب الجماعات الإرهابية التى تهاجم بين الحين والآخر بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب ليبيا.

وقال المكتب الاعلامى لقيادة للجيش الليبى فى بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن المشير خليفة حفتر قد أطلع على أوضاع الهلال النفطى واستتباب الأمن فى تلك المنطقة الممتدة من اجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربا.