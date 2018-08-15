"المحور الوطنى" يشكل تحالف جديد بالعراق للمشاركة فى العملية السياسية

بغداد (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم تحالف القوى العراقية ليث الدليمى عن تشكيل تحالف تحت اسم "المحور الوطنى" ويضم معظم الكتل السنية المشاركة فى العملية السياسية.

ونقلت قناة (العربية الإخبارية) الليلة عن الدليمى قوله: إن التحالف الجديد جاء بعد جولة اجتماعات مستمرة بين ستة من القيادات السياسية اتفقوا على برنامج مشترك تحت هذا المسمى.

وبين أن القيادات الستة هم، سليم الجبورى رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته وخميس الخنجر أمين عام المشروع العربى وجمال الكربولى رئيس كتلة الحل وأسامة النجيفى زعيم تحالف متحدون وأحمد الجبورى محافظ صلاح الدين وفلاح زيدان وزير الزراعة الحالى.

ويضم التحالف، أكثر من 51 نائبا فائزا فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى مايو الماضى، الذى يسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب.

ويطمح أعضاء التحالف، أن يلعبوا دورا رئيسياً فى بناء الكتلة الأكبر خلال المرحلة المقبلة، التى من خلالها يمكنهم أن تكون لهم بصمة فى تشكيل الحكومة.

ومن جانبه، أعلن عضو مجلس النواب العراقى السابق عبد الرحمن اللويزى أن تحالف "المحور الوطني" ليس تحالفا جديدا، واصفا إياه، بأنه عنوان جديد بعد التحاق كل خميس الخنجر أمين عام المشروع العربى وأسامة النجيفى زعيم تحالف متحدون باتحاد القوى.

وقال اللويزي، إن المحور الوطنى هو عباءة جديدة لضم لكتل التى سبق أن جمال الكربولى رئيس كتلة الحل وأخرين المنسلخون من كتلة صالح المطلك.