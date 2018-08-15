الكشف على 1602 حالة بقافلة علاجية بابوقرقاص بالمنيا

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبى وعلاج عدد 1602 حالة بقرية بنى حسن الشروق التابعة لمركز ابوقرقاص ، خلال احدي القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 13 و14 اغسطس الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والتي تقع في الظهير الصحراوي.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة اسفرت عن الكشف على عدد 95 حالة جراحة، و126 مسالك بولية، و465 أطفال، و144 جلدية، و341 باطنه، و 128 نساء، و68 قلب وأوعية دموية، و102 أسنان، وعدد 133 انف وأذن ، إلى جانب تحليل عدد42 عينة دم، وعمل 78 حالة موجات الصوتية، وعدد 10 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 95 حالة، وتحويل 8 حالات للمستشفى تستدعى حالتها الصحية "استكمال علاج ، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية".