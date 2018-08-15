القومى للمرأة بالإسكندرية يحذر من الألعاب الالكترونية وتأثيرها على الشباب

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية اليوم ندوة موسعة ثقافية عن "الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على النشء" بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع والكاتب الصحفى محمد مختار، وأدارت الحوار نجلاء خليل عضو الفرع ومنسق المجموعة الثقافية بمشاركة نخبة من الكوادر من الجمعيات الأهلية وشباب السوشيال ميديا.

وأكدت مقررة الفرع الندوة على أهمية الإرشاد الأسرى الإيجابى للأبناء ضد مخاطر الألعاب الإلكترونية المصدرة من الخارج والتى تصبح فى بعض الأحيان خطيرة وقاتلة مثل ألعاب الحوت الأزرق والتى تؤدي إلى ممارسه العنف ضد الآخرين أو الشخص نفسه، كما أضافت أن بعض هذه الألعاب تسيطر على الأطفال وتؤدى إلى العزوف الدراسى وفى بعض الأحيان إلى نوبات صرع وأكدت على أن من المهم شغل أوقات فراغ المراهقين وتنظيم ساعات اليوم وتوزيعها بين الدراسة والرياضة والهوايات وذلك لخلق جيل سوى.

كما تناول الكاتب الصحفى محمد مختار التعريف بالإلعاب الإلكترونية وبداياتها ونشأتها وأنوعها وتطورها حتى الوصول إلى الأنواع القاتلة، كما أشار إلى طرق تنبه الأسرة بمدى خطورة الألعاب الإلكترونية السلبية وكيفية معالجتها والتنبيه إلى الأمراض النفسية التى تصل بالمراهق إلى الانتحار.

واختتمت الندوة ببعض التوصيات التى من أهمها أن الوقاية خير من العلاج وضرورة أن يقوم الوالدين بمتابعة الأبناء بروح الصداقة ومراقبة الألعاب والمشاركة فيها فى بعض الأحيان والإطلاع على الصفحات الإلكترونية والتليفونات الخاصة بهم وتحديد موعد محدد فى اليوم لممارسة هذه الألعاب وأن يقوم الوالدان بتوجيه المراهقين إلى ممارسة الألعاب الرياضية وتذوق الفنون والآداب التى لها فوائد صحية ونفسية إيجابية.