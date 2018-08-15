video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة بالإسكندرية يحذر من الألعاب الالكترونية وتأثيرها على الشباب

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:20 م
القومى للمرأة بالإسكندرية يحذر من الألعاب الالكترونية وتأثيرها على الشباب جانب من الندوة
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية اليوم ندوة موسعة ثقافية عن "الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على النشء" بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع والكاتب الصحفى محمد مختار، وأدارت الحوار نجلاء خليل عضو الفرع ومنسق المجموعة الثقافية بمشاركة نخبة من الكوادر من الجمعيات الأهلية وشباب السوشيال ميديا.

 

وأكدت مقررة الفرع الندوة على أهمية الإرشاد الأسرى الإيجابى للأبناء ضد مخاطر الألعاب الإلكترونية المصدرة من الخارج والتى تصبح فى بعض الأحيان خطيرة وقاتلة مثل ألعاب الحوت الأزرق والتى تؤدي إلى ممارسه العنف ضد الآخرين أو الشخص نفسه، كما أضافت أن بعض هذه الألعاب تسيطر على الأطفال وتؤدى إلى العزوف الدراسى وفى بعض الأحيان إلى نوبات صرع وأكدت على أن من المهم شغل أوقات فراغ المراهقين وتنظيم ساعات اليوم وتوزيعها بين الدراسة والرياضة والهوايات وذلك لخلق جيل سوى.

 

كما تناول الكاتب الصحفى محمد مختار التعريف بالإلعاب الإلكترونية وبداياتها ونشأتها وأنوعها وتطورها حتى الوصول إلى الأنواع القاتلة، كما أشار إلى طرق تنبه الأسرة بمدى خطورة الألعاب الإلكترونية السلبية وكيفية معالجتها والتنبيه إلى الأمراض النفسية التى تصل بالمراهق إلى الانتحار.

 

واختتمت الندوة ببعض التوصيات التى من أهمها أن الوقاية خير من العلاج وضرورة أن يقوم الوالدين بمتابعة الأبناء بروح الصداقة ومراقبة الألعاب والمشاركة فيها فى بعض الأحيان والإطلاع على الصفحات الإلكترونية والتليفونات الخاصة بهم وتحديد موعد محدد فى اليوم لممارسة هذه الألعاب وأن يقوم الوالدان بتوجيه المراهقين إلى ممارسة الألعاب الرياضية وتذوق الفنون والآداب التى لها فوائد صحية ونفسية إيجابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للمرأة بالإسكندرية ينظم ورشة عمل لذوى الإعاقة الذهنية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

القومى للمرأة




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة