القوات العراقية تعثر على 11 عبوة ناسفة فى بغداد

بغداد (أ ش أ)

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين، وعثرت على 11 عبوة ناسفة فى العاصمة بغداد.

وذكر مركز الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء (نينا) - أن القوات الأمنية قامت بعمليات تفتيش فى مناطق (حميد شعبان، الكيلو/5 والكيلو/18) غرب وجنوب بغداد، ما أسفر عن العثور على 11 عبوة ناسفة وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع كمية من الأعتدة المتنوعة، ومخلفات حربية لعناصر داعش الإرهابية .. مشيرا إلى القبض على متهمين اثنين ضمن منطقة النصر والسلام غربى بغداد.

وفى السياق، أفاد مصدر أمنى عراقى، فى بيان اليوم الآربعاء، بأن القوات الأمنية اكتشفت نفقا يعود لتنظيم داعش ويضم مجموعة من الأسلحة الخفيفة و65 عبوة ناسفة داخل قرية العذبة جنوب الموصل.