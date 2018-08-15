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القبض على 3 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:29 م
القبض على 3 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 3 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 3 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

 

وهم "إبراهيم.م.أ"28 عاما مقيم المعصرة حلوان و"ابراهيم.م.ي"32 عاما مقيم منية النصر دقهلية و"محمود.م.م"28عاما مقيم رمانة شمال سيناء، وتم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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