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القبض على المتهمين بسرقة صرافين يحملان جنسية دولة عربية بالإكراه فى إمبابة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:19 م
القبض على المتهمين بسرقة صرافين يحملان جنسية دولة عربية بالإكراه فى إمبابة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهمين بسرقة 21 ألف دولار أمريكى، ومتعلقات خاصة بصرافين يحملان جنسية دولة عربية بإمبابة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من "سلمان.ع" صراف و" فؤاد.م" صراف يحملان جنسية دولة عربية، أفادا فيه أنهما أثناء استقلالهما سيارة قيادة "عبد الله.و" سائق، وسيرهم بنفق أحمد عرابى بدائرة القسم إصطدمت بهم سيارة سوداء اللون يستقلها 3 أشخاص وتعدوا عليهم بالضرب واستولوا منهم على 21,500 ألف دولار أمريكى- ساعة يد- 2 جواز سفر – 2 هاتف محمول، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن سائق السيارة وراء التحريض على الواقعة، حيث استعان بـ3 أشخاص لارتكاب السرقة، وبإعداد كمين للمتهمين الهاربين تم ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات.

واعترف السائق المتهم أنه تعرف على المجنى عليهما، ولعلمه بحيازتهما لمبالغ مالية كبيرة اتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب واقعة السرقة، وفى سبيل ذلك تم الإستعانة بسيارة أحد المتهمين والإصطدام بالسيارة التى يستقلها المجنى عليهما وتعدوا عليهما بالضرب واستولوا منهما على متعلقاتهما وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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