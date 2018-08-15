القابضة للصناعات الغذائية" لدينا 214 ألف رأس ماشية و16 ألف بالمجازر جاهزة للذبح

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس عادل عبد العزيز مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إن الوزارة طرحت اللحوم الطازج السودانى 8100 رأس ذبيحة موجودين ويتم طرحهم بمنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال 7 شركات تابعة للشركة القابضة، من الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وهم 1259 منفذ بيع تتواصل مباشرة مع المواطن، وذلك خلال العشرة أيام فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى كمال ماضى، أن هناك رصيد من اللحوم بحوالى 214 ألف رأس ماشية، وتكفى 29 شهر، حتى نهاية 2019، وبالمحاجر البيطرية 16 ألف رأس جاهزة للذبح، مضيفاً أن هناك 1225 طن لحوم مجمدة تم طرحها بمنافذ الوزارة، من لحوم برازيلية بجودة عالية.

وأشار مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التموين والزراعة والأوقاف والطب البيطرى، بالمجازر بالدول التى نستورد منها اللحوم، تتابع طريقة الذبح وتتأكد أن الحيوان جيد.