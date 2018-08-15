"العمل" الأردنية: تسفير 4987 عاملاً وافداً مخالفا خلال 7 شهور

عمان /أ ش أ/

كشفت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسفير 4 آلاف و987 عاملا وافدا بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل الأردنى، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى.

جاء ذلك على لسان مدير التفتيش فى الوزارة منور أبوالغنم، خلال استعراضه إنجازات المديرية للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث أوضح أن الوزارة نفذت نحو 56 ألفا و516 زيارة تفتيشية على المؤسسات فى مختلف القطاعات للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة.

وأضاف أبوالغنم- بحسب بيان لوزارة العمل الأردنية اليوم - أن تلك الزيارات التفتيشية أسفرت عن تسفير 4 آلاف و987 عاملا وافدا بسبب مخالفتهم لأحكام قانون العمل الأردني، وتوجيه 3 آلاف و641 رسالة نصح وإرشاد، وألفين و906 إنذارات حسب المواد القانونية، و420 إنذارا بالإغلاق، بالإضافة إلى تحرير ألفين و845 مخالفة بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني.

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، أوضح أبوالغنم أن عدد الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال بلغت 5 آلاف و542 زيارة أسفرت عن توجيه 430 إنذارا، وتحرير نحو 451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالا دون السن القانوني، مشيرا إلى أن عدد حالات عمالة الأطفال التى تعاملت معها وزارة العمل بلغت 517 حالة.