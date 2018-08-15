الصين تلجأ لمنظمة التجارة العالمية حول تدابير وقائية وإعانات أمريكية لمنتجاتها

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اللجوء إلى إجراء تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية إزاء التدابير الوقائية والإعانات التى تقدمها واشنطن لمنتجاتها من الطاقة المتجددة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج - فى تصريح اليوم - "نظرا لأن التدابير الأمريكية ألحقت ضررا بالغا بالمصالح التجارية الصينية، فإن اختيار الصين اللجوء إلى آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات، هو خطوة ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وقواعد التجارة متعددة الأطراف".

وأضاف أن التدابير الأمريكية يشتبه فى انتهاكها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية، معتبرا أن هذا النوع من إساءة استخدام التدابير الوقائية لا يضر بحقوق الصين المشروعة ومصالحها فحسب، بل يؤثر كذلك على جدية وسلطة قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أنه إلى جانب التدابير الوقائية، منحت الولايات المتحدة إعانات إضافية لمنتجات الطاقة المتجددة المحلية لديها، ما يوفر لهذه الصناعة ميزة تنافسية غير عادلة، وتضر بحقوق الشركات الصينية للطاقة المتجددة ومصالحها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن التدابير الأمريكية "الخاطئة" تشوه على نحو خطير السوق الدولية للمنتجات الفوتوفلطية وغيرها من المنتجات، كما تضر المصالح التجارية للصين بشدة، داعيا الجانب الأمريكى على اتخاذ إجراءات عملية، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، والتخلى عن ممارساته الخاطئة، وإعادة تجارة المنتجات المعنية إلى وضعها الطبيعى.