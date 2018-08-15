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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:49 ص
خالد صلاح
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الصين تخطط لإطلاق سلسلة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد العام المقبل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:29 ص
الصين تخطط لإطلاق سلسلة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد العام المقبل قمر صناعى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "هاينان" جنوبى الصين أنها تخطط لإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية فى النصف الثانى من العام المقبل .

وأشارت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - إلى أن معهد "سانيا" الصيني للاستشعار عن بعد وافق على خطط تقنية لثلاثة أقمار صناعية بصرية فى المرحلة الأولى، وقمر صناعى آخر في المرحلة الثانية من برنامج كوكبة الأقمار الصناعية الذى يضم بالإجمالى 6 أقمار صناعية، وهو مشروع فضاء تجارى تم إطلاقه فى 14 ديسمبر 2017.

ويتضمن البرنامج المذكور أيضا قمرين صناعيين طيفيين، وقمرين صناعيين لعمليات التغطية والمسح والرصد الأرضى بحلول العام 2021، لإجراء عمليات استشعار عن بعد فوق بحر الصين الجنوبى.

وقال يانغ تيان ليانغ مدير معهد "سانيا" الصينى للاستشعار عن بعد إن شبكة الأقمار الصناعية سالفة الذكر سيتم استخدامها لتوفير خدمات بيانية في الملاحة والمصائد والمزارع السمكية وأعمال الإغاثة والإنقاذ.

 


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