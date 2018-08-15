الشرطة الأنجليزية تبحث عن إرهابى بعد هجوم خارج البرلمان بوسط إنجلترا

(رويترز)

تبحث الشرطة البريطانية فى 3 أماكن بوسط إنجلترا فى إطار التحقيقات بشأن هجوم إرهابي على ما يبدو خارج البرلمان،أمس الثلاثاء، عندما صدم رجل بسيارته مشاة وراكبى دراجات.

وألقت السلطات القبض على السائق، وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما، صباح أمس عندما صدمت سيارته حاجزا خارج مقر البرلمان في وستمنستر بعد أن أصاب ثلاثة أشخاص.

وقال نيل باسو مساعد قائد شرطة لندن بعد فترة وجيزة من الواقعة بالنظر إلى أن هذا العمل يبدو متعمدا بسبب الأسلوب وأهمية المكان فإننا نتعامل مع الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا.

وأفاد مصدر أمني أوروبي بأن الرجل الذي اعتقلته الشرطة يدعى صالح خاطر وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني ولم يكن معروفا لدى وكالات المخابرات.