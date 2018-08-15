السيطرة على حريق بعقارين وأخر بأرض فضاء دون إصابات بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم السيطرة فى الحال على حريق بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية بنطاق حي وسط، وأكد أنه لا يوجد أى إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح ناتجه عن الحريق، ويوجد فقط بعض الأضرار المادية الطفيفة، وأوضح المحافظ أن الحريق نتج عن إنقطاع كابل تيار كهربائي ضغط عالي في منطقة رابعة الناصرية، وحدوث شرارة وسقوطها علي مكان مجاور لتصنيع وتجميع الأقفاص الخشبية مما أدى لإشتعال النيران به، وإمتداد هذا الحريق إلي عقارين مجاورين، وتم السيطرة عليه في الحال. وأكد المحافظ أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود حريق بمنطقة رابعة الناصرية أصدر تعليماته إلي اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المعنية بالتوجه إلي موقع الحريق لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول علي الطبيعة. وعلي الفور انتقل السكرتير العام المساعد ومعاوني المحافظ وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والحماية المدنية والإسعاف وقوات من الشرطة وجميع الجهات المعنية إلي مكان الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بدفع سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وتم التأكد من عدم وجود أي إصابات، وكذا تم التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية للعقارين.

كما سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى أرض فضاء بمنطقة العامرية غرب المحافظة دون اصابات

كما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بنشوب حريق بقطعة ارض فضاء كائنه بمنطقة رابعه الناصرية.

وانتقل قيادات المديريه ومامور وضباط القسم وضباط الاداره العامه لشركة الكهرباء و قوات من ادارة الحمايه المدنيه وتم السيطره على النيران و اخمادها وبالفحص تبين ان الارض محل البلاغ مساحتها حوالى ٣٥٠ متر محاطه بسور بارتفاع ٣ متر تقريبا تستخدم فى تخزين اقفاص الفاكهه ونشوب الحريق بها وتصاعدت النيران لاعلى مما ادى لسقوط ٢ كابل ضغط عالى من البرج الملاصق للارض وخروجه من الخدمه دون حدوث اصابات .

نتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائى لمدة ١٥ دقيقه عن منطقة وسط الاسكندريه وتم اعادة التيار من خلال مصادر بديله.

وبسؤال مالك الارض س ع م ٤٠ سنة تاجر ومقيم دائرة قسم اول الرمل ايد ما جاء بالفحص ورجح سبب الحريق نتيجة وصول جسم مشتعل ولم يتهم احد بالتسبب فى الحريق .

وشارك فى عملية الاطفاء عدد ٣ سيارات اطفاء

تم اخطار الادله الجنائيه وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.