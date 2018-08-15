السيسي: رواتب عمال "القومية للأسمنت" وصلت 14 ألف جنيه رغم خسارة الشركة

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن متوسط مرتبات مصنع القومية للاسمنت والذى أغلق بسبب خسائره، وصل إلى ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه، فضلا عن مطالبتهم بالحوافز، بالرغم من تسجيل خسائر بالمصنع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمنت والرخام فى بنى سويف، أنه اشترط قبل بناء مساكن للعمال أن يدفع العامل قيمة إيجار سكنه، وعدم توفير وسيلة مواصلات خاصة، متابعا: "لا هجيب حد من بيته ووصله بحملة لحد المصنع، لا يمكن تنجح معاه صناعة، حملة ووقود وعربيات وسواقين، واللى عاوز يشتغل أهلا وسهلا هاديله مرتب كويس وأنت تيجى، ولو عاوز تسكن، هاتسكن على حسابك مش على حساب المصنع وإلا المصنع ده مش هاينفع، ممكن يكون الكلام قاسى ولكن المصنع اتعمل علشان الكل ياكل منه عيش، ولا بعد 4 سنين نقفلوا ومش هاينفع".

وأزاح الرئيس عبد الفتاح السيسى الستار عن المرحلة الثانية بمصنع الأسمنت فى مدينة العريش، عبر فيديو كونفرانس.