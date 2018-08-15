السيسى يعلن عن مشروع زراعى خلال شهرين ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم الإعلان عن مشروع زراعى فى 4 محافظات بالصعيد خلال شهر أو شهرين على الأكثر، وخلال سنة سنسلم الأرض لشباب المحافظات الأربع بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى العمل القائم بالمليون ونصف المليون فدان.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمنت والرخام فى الشرق الأوسط، أن سواعد المصريين وجهدهم وصبرهم كان سببا فى افتتاح العديد من المشروعات، قائلا: "مكوناش نقدر نعمل ده إلا بالاستقرار والأمن المبنى على أكتاف المصريين وأبنائهم فى القوات المسلحة والشرطة، وتحمل ظروف الإصلاح، وخلال الأسابيع القادمة سيتم افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى، وستجدون أمورا عجيبة جدا بنفتتحها".
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بواسطة:
أشرف
نهضة مصر
اى الامام ياريس وربنا يبارك فيك وفى السواعد المصرية الاصيلة وان شاء الله الى الامام دوما فالفساد لايقضى عليه فى يوم وليلة ولايقضى عليه الا بالمنافسة وزيادة الانتاج وهذا ماتفعله فبارك الله فيك والحمل عليك ثقيل لكن معاك الله ورجالة مصر
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بواسطة:
الفلاح الفصيح
تمام يا فخامه الرئيس... بالتوفيق
لو ركزنا علي المشروعات الانتاجيه الزراعيه والحيوانيه والصناعيه وكذلك المشروعات السياحيه سيكون لنا شأن اخر. دعواتنا لسيادتكم بالتوفيق والنجاح حتي نعبر بمصر لبر الامان، ونخرس السنه الشامتين. نشعر ان الخير قادم بإذن الله
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بواسطة:
مواطن
خبر جميل يا سياده الرئيس
خبر يدعو للتفاؤل. الانتاج هو الحل لكل المشاكل. القادم افضل بمشيئه الله
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بواسطة:
محمد
كل خير بفضل الله
اللهم احفظ مصر والمصريين