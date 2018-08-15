السيسى يعلن عن مشروع زراعى خلال شهرين ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه سيتم الإعلان عن مشروع زراعى فى 4 محافظات بالصعيد خلال شهر أو شهرين على الأكثر، وخلال سنة سنسلم الأرض لشباب المحافظات الأربع بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى العمل القائم بالمليون ونصف المليون فدان.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمنت والرخام فى الشرق الأوسط، أن سواعد المصريين وجهدهم وصبرهم كان سببا فى افتتاح العديد من المشروعات، قائلا: "مكوناش نقدر نعمل ده إلا بالاستقرار والأمن المبنى على أكتاف المصريين وأبنائهم فى القوات المسلحة والشرطة، وتحمل ظروف الإصلاح، وخلال الأسابيع القادمة سيتم افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى، وستجدون أمورا عجيبة جدا بنفتتحها".