الرئيس يلتقط صورا تذكارية مع الشباب خلال افتتاح مصنع الأسمنت ببنى سويف

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب إحدى الشابات التقاط الصور التذكارية معه، ودعا الرئيس كل الشباب المشاركين فى الافتتاح إلى التقاط الصور التذكارية، وحرص على مصافحة عدد كبير منهم، ثم تفقد الرئيس، خطوط الإنتاج حتى منطقة التعبئة بمصنع الأسمنت.

يشار إلى أن المجمع الصناعى العملاق، يضم 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

واستغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه مايو 2016.

ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.