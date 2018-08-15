video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس اليمنى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الرياض

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:00 م
الرئيس اليمنى يغادر القاهرة اليوم متجها إلى الرياض زيارة عبد ربه لمصر
كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق
يغادر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القاهرة اليوم متجها الى الرياض وبرفقته وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى ومعمر الإريانى وزير الإعلام وعدد من مستشارى الرئيس بعد زيارة استمرت 3 أيام بدأها الاثنين الماضى، وتجرى الاستعدادات بمطار القاهرة الدولى لمغادرة الرئيس.
 
وكان من المقرر أن يلتقى الرئيس 600 من أبناء ورموز الجالية اليمنية بالقاهرة لكن تم إلغاء اللقاء لظروف مغادرة الرئيس.
 
وكان الرئيس اليمنى قد التقى خلال زيارته الرئيس السيسى وعقدا مؤتمرا صحفيا أكدا فيه التعاون المصرى اليمنى فى مواجهة أى تهديد لأمن المنطقة والبحر الأحمر، كما وقعا اتفاقية تعاون بين البنك المركزي المصرى واليمنى.

كما بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، جملة مِن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بالأوضاع على الساحة اليمنية بجوانبها المختلفة.

ومن ناحية أخرى زار الرئيس الجامعة العربية والبرلمان المصرى والتقى كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب وتبادلوا الحديث حول آخر مستجدات الأوضاع باليمن.
 
وتعد هده الزيارة الثالثة للرئيس هادى إلى مصر حيث كانت الأولى فى مارس 2015 والثانية فى أغسطس من نفس العام .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل لقاء الرئيس اليمنى مع رئيس البرلمان.. عبد ربه منصور يشيد بجهود مصر لحل الأزمة اليمنية.. ويكشف: الانتصار على الحوثيين اقترب.. وعلى عبدالعال يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتقديم دعم فنى لبرلمان اليمن

صور.. على عبد العال يستقبل الرئيس عبد ربه منصور .. ويؤكد دعم مصر لليمن

اليمن

عبد ربه

السيسى

مصرواليمن

القاهرة




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة