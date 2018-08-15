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الرئيس اليمنى يبحث مع السفير الأمريكى بالقاهرة تطورات الأوضاع ببلاده

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:00 ص
الرئيس اليمنى يبحث مع السفير الأمريكى بالقاهرة تطورات الأوضاع ببلاده الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
القاهرة (أ ش أ)
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بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الذى يزور القاهرة حاليا، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، مساء اليوم الثلاثاء، جملة مِن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بالأوضاع على الساحة اليمنية بجوانبها المختلفة.

وأشاد الرئيس اليمنى، خلال اللقاء الذى حضره وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، بمستوى التعاون والتنسيق الذى تتسم به العلاقات الثنائية لمصلحة البلدين ولتعزيز الأمن والاستقرار والسلام المنشود للانتصار لليمن وشرعيتها الدستورية فى مواجهة الانقلاب وخلايا التطرّف والإرهاب بأوجها وأشكالها المختلفة.

ومن جانبه، عبر السفير الأمريكى، عن سروره بلقاء الرئيس اليمنى على هامش زيارته التى وصفها بالايجابية لجمهورية مصر العربية، وذلك للوقوف على جملة التطورات التى تشهدها اليمن، وقدوم الرئيس اليمنى من العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وتعزيز الخدمات فيها لمصلحة الأمن والاستقرار المنشود.

وعبر الدبلوماسى الأمريكى عن سروره لاجتماع الرئيس اليمنى بالقيادات المؤتمرية يوم أمس بالقاهرة، والذى يأتى فى إطار ترميم البيت الواحد وتعزيز اللحمة الوطنية.

 


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