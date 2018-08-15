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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:15 ص
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الرئيس الروسى يؤكد استعداده للقاء نظيره الكورى الشمالى فى أقرب وقت

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:06 ص
الرئيس الروسى يؤكد استعداده للقاء نظيره الكورى الشمالى فى أقرب وقت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه مستعد للقاء نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون فى المستقبل القريب لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله، فى برقية إلى رئيس كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الـ73 لتحرير كوريا من الحكم الياباني، "أؤكد استعدادى للالتقاء بك فى المستقبل القريب لمناقشة القضايا العاجلة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة".

وأضاف بوتين أنه على يقين بأن الإجراءات المشتركة لروسيا، وكوريا الشمالية وشطرها الجنوبى ستكون قادرة على مواصلة تطوير التعاون ذات المنفعة المتبادلة، وتنفيذ مشاريع ثلاثية.

 


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