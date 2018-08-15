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"الرئاسة اليمنية" تؤكد نجاح زيارة عبد ربه نصور لمصر وتشيد بمواقف السيسىي

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:08 م
"الرئاسة اليمنية" تؤكد نجاح زيارة عبد ربه نصور لمصر وتشيد بمواقف السيسىي مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى
كتبت - إيمان حنا
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أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى نجاح، زيارة الرئيس عبدربه منصور هادى إلى مصر والتى انتهت اليوم والتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار المسئولين فى الدولة المصرية وأحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية و على عبدالعال رئيس مجلس النواب .

 

وأشار العليمى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد رفض القاهرة ‏" بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

 

ونوه العليمى إلى أن مصر تؤدى أدوارها بمايليق بها وبمكانتها الكبيرة وبحضورها العميق فى وجدان الأمة العربية والاسلامية، وموقفها الواضح والقاطع فى مساندة الشرعية ومن خلفها الشعب اليمنى هو امتداد طبيعى لمواقفها الثابتة عبر التاريخ الحديث فى الوقوف مع الشعب اليمنى ضد الإمامة ومخلفاتها .

 

وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن ‏"هموم أبناء الشعب اليمنى المتواجدين فى الاراضى المصرية كانت حاضرة فى المباحثات مع القيادة المصرية، وان هناك جهود متميزة ووعود جادة بتسهيل كل ما يتعلق بوجود اليمنيين فى أرض الكنانة".

 

وعن جهود الرئيس فى توحيد الصف المؤتمرى، قال العليمى " انطلاقا من واحب فخامة الرئيس هادى القيادى الوطنى والتنظيمى التقى فخامته بقيادات المؤتمر الشعبى العام وأعضاء كتلته النيابية وهو اللقاء الذى طوى خلافات الماضى وفتح صفحة جديدة تهدف لوحدة المؤتمر ضد الانقلاب والاصطفاف إلى جانب الشرعية الدستورية لاستعادة الدولة كما هو عهد المؤتمر دوماً مع الشعب ".

 

وكان الرئيس اليمنى قد غادر ظهر اليوم القاهرة إلى الرياض بعد زيارة استغرقت ٣ أيام.


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