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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:02 م
خالد صلاح
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الذهب يسجل أدنى مستوى فى أكثر من 18 شهرا مع صعود الدولار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:16 م
الذهب يسجل أدنى مستوى فى أكثر من 18 شهرا مع صعود الدولار ذهب ـ أرشيفية
(رويترز)
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هبط الذهب إلى أدنى مستوى فى أكثر من 18 شهرا اليوم الأربعاء فى الوقت الذى قفز فيه الدولار إلى أعلى مستوى فى أكثر من عام بفعل مخاوف من انتقال عدوى هبوط مُنيت به الليرة التركية فى الآونة الاخيرة إلى الأسواق العالمية.

 

وانخفض الذهب 0.7 % فى المعاملات الفورية إلى 1185.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر يناير 2017 عند 1183.47 دولار للأوقية.

 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1192 دولارا للأوقية.

 

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2017 بفعل مخاوف من دعوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسي.

 

كما تلقى الدولار المقوم به الذهب دعما من هبوط اليورو الذى تضرر من المخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين فى المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثانى 2008 عند 769.10 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن فى أحدث معاملات عند 774 دولارا للأوقية بانخفاض نسبته ثلاثة بالمئة.

 

وانخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 1% إلى 14.80 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ الأول من أبريل نيسان 2016 عند 14.76 دولار للأوقية.

 

وتراجع البلاديوم 2.3 % إلى 875 دولارا للأوقية.


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