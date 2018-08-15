video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الداخلية السعودية": مليون و800 ألف حاج وصلوا المملكة حتى مساء أمس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:40 م
"الداخلية السعودية": مليون و800 ألف حاج وصلوا المملكة حتى مساء أمس حجاج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

بلغ إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية 1800226 حاجاً حتى أمس الثلاثاء، وذلك وفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية السعودية.

وذكرت الداخلية السعودية، بعض البيانات عن عدد الحجاج الذين جاءوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج كالتالى:

1- عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية حتى الآن بلغ 1570054 حاجاً، من بينهم 1473659 جواً، و80569 براً، و15826 بحراً.

2- استقبل مطار الملك عبد العزيز بجدة 752047 حاجاً، واستقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 620121 حاجاً، واستقبل مطار الطائف 693 حاجاً، ومطار الملك خالد بالرياض 257 حاجاً، ومطار الملك فهد بالدمام 4 حجاج.

3- وصل إلى المملكة 16477 حاجاً عبر منفذ جديدة عرعر، و25454 حاجاً عبر منفذ الوديعة، و24769 حاجاً عبر منفذ حالة عمار، فيما استقبل منفذ البطحاء 11676 حاجاً، وقدم 1324 حاجاً عبر جسر الملك فهد، و869 عبر منفذ الحديثة.

4- 230172 تصريحا تم منحهم من الداخلية السعودية لحجاج من داخل المملكة، وفيما تم منه 296848 مقيما من دخول مكة المكرمة، لعدم حصولهم على تصارح عمل، بالإضافة إلى منع 135790 مركبة مخالفة من دخول مكة وإعادتها.

 
الداخلية السعودية 1
الداخلية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. السفير السعودى يودع أسر شهداء الجيش والشرطة المتوجهين "للحج"

الحج

اخبار الحج

السعودية

الداخلية السعودية




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة