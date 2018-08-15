"الداخلية السعودية": مليون و800 ألف حاج وصلوا المملكة حتى مساء أمس

كتب محمد عبد العظيم

بلغ إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية 1800226 حاجاً حتى أمس الثلاثاء، وذلك وفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية السعودية.

وذكرت الداخلية السعودية، بعض البيانات عن عدد الحجاج الذين جاءوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج كالتالى:

1- عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية حتى الآن بلغ 1570054 حاجاً، من بينهم 1473659 جواً، و80569 براً، و15826 بحراً.

2- استقبل مطار الملك عبد العزيز بجدة 752047 حاجاً، واستقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 620121 حاجاً، واستقبل مطار الطائف 693 حاجاً، ومطار الملك خالد بالرياض 257 حاجاً، ومطار الملك فهد بالدمام 4 حجاج.

3- وصل إلى المملكة 16477 حاجاً عبر منفذ جديدة عرعر، و25454 حاجاً عبر منفذ الوديعة، و24769 حاجاً عبر منفذ حالة عمار، فيما استقبل منفذ البطحاء 11676 حاجاً، وقدم 1324 حاجاً عبر جسر الملك فهد، و869 عبر منفذ الحديثة.

4- 230172 تصريحا تم منحهم من الداخلية السعودية لحجاج من داخل المملكة، وفيما تم منه 296848 مقيما من دخول مكة المكرمة، لعدم حصولهم على تصارح عمل، بالإضافة إلى منع 135790 مركبة مخالفة من دخول مكة وإعادتها.