الخارجية الأمريكية: واشنطن وسول ناقشتا الضغط على بيونج يانج لنزع سلاحها النووى

واشنطن(أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزيرها مايك بومبيو بحث مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا ضرورة فرض الضغوط على كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووى النهائى والكامل.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى أوردته على موقعها الإلكترونى إن الوزيرين اتفقا على الحفاظ على التعاون والتواصل الوثيق بينهما وجددا التأكيد على قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، قد أجرت محادثة هاتفية مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة مواصلة فرض الضغوط على كوريا الشمالية وشرح نتائج المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين التي جرت أمس الأول.