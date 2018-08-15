التضامن تعلن خروج 200 ألف أسرة من الضمان الاجتماعى بسبب الوفاة والتوظيف

كتب مدحت وهبة

أكدت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها اهتمام كبير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر رعاية، حيث يتم تطوير المنظومة اجتماعيا واقتصاديا منذ عام 2014 وعدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان 1.8 مليون أسرة والآن أصبح عددهم 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدى "الضمان" بسبب حالات الوفاة بالإضافة إلى تشغيل البعض منهم.





وأكدت نيفين القباج نائب، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أيضا وصل إلى 2 مليون و250 ألف أسرة، لافتة إلى أن برنامج فرصة يهدف إلى توفير فرص عمل للفئات المستهدفة سواء بعض الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل وكرامة بسبب عدم الاستحقاق لكنها تحتاج إلى العمل، كما يتم إتاحة فرص للتأهيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدرتها على أعمال منتجة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبحضور ممثلى شركات القطاع الخاص.



