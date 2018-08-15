البيئة: بحيرة ناصر خط أحمر و90% من البواخر تلقى المخلفات بخزانات الصرف

أسوان - ندى سليم

أكد ممدوح سيد، رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، أن الجهاز بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومسطحات السد العالى يكثف من الحملات الأمنية على بحيرة ناصر لأنها بمثابة خط أحمر وتمثل البنك المائى لمصر، لذا يتم منع سير أى بواخر سياحية بها، حفاظا عليها من التلوث والثروة السمكية التى تزخر بها.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، فى تصريحات صحفية، إلى أن 90% من البواخر السياحية قد تم منعها من الصرف فى مياه نهر النيل، وذلك بعد أن تم اقامة خزانات متصلة بشبكة الصرف الصحى بمراسى البواخر، وظيفتها استقبال مخلفات البواخر والعائمات بعد عودتها من الرحلة النيلية حتى لا تؤدى إلى تلوث المياه، موضحا أن الباخرة التى تخالف هذه التعليمات فى صرف المخلفات يتم تحرير محاضر ضدها.