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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:20 م
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"الانتخابات الكمبودية" تعلن فوز حزب رئيس الوزراء بجميع مقاعد البرلمان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:01 م
"الانتخابات الكمبودية" تعلن فوز حزب رئيس الوزراء بجميع مقاعد البرلمان برلمان كمبوديا
بنوم بنه /أ ش أ/
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أعلن المتحدث الرسمى باسم مفوضية الانتخابات فى كمبوديا أن حزب رئيس الوزراء "هون سين" فاز بجميع المقاعد فى البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن حزب رئيس الوزراء فاز بجميع المقاعد فى البرلمان، وذلك خلال الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التى نظمت فى أواخر يوليو الماضى فى البلاد.

وكان "سين" قد أعلن فى وقت سابق أن برلمان بلاده سيجتمع فى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد إعلان فوزه فى الانتخابات العامة الشهر الماضي، والتى لاقت انتقادات واسعة بسبب مزاعم بوقوع عمليات تزوير، وأن الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيترأسها الملك "نورودوم سيهاموني" الذى سيدعو جميع الأعضاء المنتخبين للجمعية العامة لحضور الجلسة الأولى، إضافة إلى أن الحكومة الكمبودية ستعقد أيضا أول اجتماع لها فى السابع من سبتمبر المقبل.

 

 


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