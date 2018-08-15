الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة فى القدس

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توصلت بلدية الاحتلال الإسرائيلى وما تسمى بـ"سلطة أراضى إسرائيل"، إلى اتفاق، اليوم الأربعاء، يتم بموجبه بناء 20 ألف وحدة استيطانية (شقة) جديدة فى جميع أنحاء مدينة القدس.

كما تم الاتفاق - خلال اجتماع بين الجانبين - على استثمار 4ر1 ميار شيكل (الدولار 6ر3 شيكل) فى البنية التحتية والأماكن العامة فى أحياء المدينة.

وبحسب ما ذكر موقع القناة الثانية فى التلفزيون الإسرائيلى، فإن "سلطة أراضى إسرائيل" ستستثمر 600 مليون شيكل، بينما 800 مليون أخرى سيتم جمعها من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية.

ووصف رئيس بلدية الاحتلال فى القدس نير بركات الاتفاق بـ"التاريخى وغير المسبوق"، قائلا: "إنه مهم لمستقبل مدينة القدس، فالمشروع سيسمح بإضافة 20 ألف عائلة جديدة فى القدس، والمشاريع الاقتصادية ستسّرع من النمو الذى بدأته بلديته فى العقد الأخير".