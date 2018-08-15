"الاتصالات" تؤكد الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والنقل هام لخدمة المواطنين

كتبت: هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى من شركة مواصلات مصر الشركة الرائدة فى مجال النقل الجماعى الذكى وصاحبة مفهوم "الأوتوبيس الذكى فى مصر" برئاسة الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك فى إطار الدمج بين تكنولوجيا المعلومات ووسائل النقل الجماعى فى مصر.

وخلال اللقاء تفقد الوزير الأوتوبيسات الكبيرة والمينى باص التى طرحتها الشركة، واثنى على الخدمة المقدمة لجمهور المواطنين من خلال وسائل الآمان والراحة والتقنيات الحديثة التى تعمل بها منظومة الأوتوبيس الذكى فى مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء الذى تم بالقرية الذكية على أهمية الدمج بين تكنولوجيا المعلومات ووسائل النقل فى مصر خاصة التى تخدم عدد كبير من المواطنين وتعمل على تيسير حياة المصريين وتخفيف العبء عليهم فى تقديم وسائل نقل جماعى تعتمد على راحة الراكب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف فى كل مشروعاتها جميع المواطنين بكافة شرائحهم المختلفة.

من جانبه استعرض الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر تطور الشركة فى مصر وتدشين خدمة الأوتوبيس الذكى، مؤكدا أن الشركة تخطط لخدمة أكثر من 8 ملايين راكب بحلول عام 2020، وتهدف شركة مواصلات مصر تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى وتوفير وسيلة مواصلات أكثر راحة وآمان، حيث تعتبر شركة مواصلات مصر الشركة الأولى التى تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعى باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل والتى تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الجماعى الذكى فى جمهورية مصر العربية تحت إشراف محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة فى مصر بلغت أكثر من مليار جنيه.

وأوضح طه، خلال اللقاء أنه فى ظل التطور التكنولوجى الذى يعشيه العالم أصبح كل شيء يدار من خلال الهاتف الذكى وهو ما دفع شركة مواصلات مصر اليوم إلى تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى عبر منصة فورى والاعتماد على التذاكر الإلكترونية، كما استعرض أيضا تجهيزات كل مركبة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن الشركة تخطط للوصول بعدد خطوطها إلى 38 خط بنهاية العام الحالى 2018 على مستوى القاهرة الكبرى .